Впервые народному депутату сообщили о подозрении за "кнопкодавство"

Генпрокурор считает, что это поможет искоренить "кнопкодавство" из парламента

Генпрокурор считает, что это поможет искоренить "кнопкодавство" из парламента

Фото: из открытых источников

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что по ее поручению прокуроры сообщили о подозрении народному депутату Украины по фактам совершения на пленарном заседании Верховной Рады голосования вместо другого народного депутата.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу генерального прокурора в Facebook.

Так, отмечается, что нардеп во время рассмотрения поправок к законопроекту относительно обращения земель сельскохозяйственного назначения неоднократно совершал неличное голосования с использованием персональной карты коллеги.

В частности, нардепа вызвали в Офис Генпрокурора для вручения уведомления о подозрении, однако, он не явился и о причинах неявки не сообщил. Письменное уведомление о подозрении направлено в аппарат Верховной Рады, по месту жительства парламентария, на его электронную почту и другие известные стороне обвинения средства связи.

Уголовная ответственность за "кнопкодавство" - важный предохранитель, которым нужно активно пользоваться. Законы должны приниматься без нарушения закона", - отметила генпрокурор.

Как считает Венедиктова, разоблачения и реальное привлечение к ответственности парламентариев должно способствовать искоренению этого позорного явления и повышению доверия к правоохранительной системе и законодательного органа.

Согласно информации СМИ, речь идет о подозрении нардепу из группы "Доверие" Владиславу Поляку.

Как сообщалось ранее, Стефанчук утверждает, что на запросы по поводу "кнопкодавства” ГБР дает формальные ответы: за "кнопкодавство” против нардепов открыли только два дела.