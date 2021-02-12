08:55  12 февраля
Коронавирус в Украине: за сутки госпитализировали две тысячи человек
10:03  12 февраля
В Украине без света остаются 86 населенных пунктов в шести областях
08:11  12 февраля
На Донбассе из-за обстрелов боевиков погибли двое украинских военных
UA | RU
UA | RU
12 февраля 2021, 10:32 50

Впервые народному депутату сообщили о подозрении за "кнопкодавство"

12 февраля 2021, 10:32 50
Читайте також українською мовою
Генпрокурор считает, что это поможет искоренить "кнопкодавство" из парламента
Генпрокурор считает, что это поможет искоренить "кнопкодавство" из парламента
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что по ее поручению прокуроры сообщили о подозрении народному депутату Украины по фактам совершения на пленарном заседании Верховной Рады голосования вместо другого народного депутата.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу генерального прокурора в Facebook.

Так, отмечается, что нардеп во время рассмотрения поправок к законопроекту относительно обращения земель сельскохозяйственного назначения неоднократно совершал неличное голосования с использованием персональной карты коллеги.

В частности, нардепа вызвали в Офис Генпрокурора для вручения уведомления о подозрении, однако, он не явился и о причинах неявки не сообщил. Письменное уведомление о подозрении направлено в аппарат Верховной Рады, по месту жительства парламентария, на его электронную почту и другие известные стороне обвинения средства связи.

Уголовная ответственность за "кнопкодавство" - важный предохранитель, которым нужно активно пользоваться. Законы должны приниматься без нарушения закона", - отметила генпрокурор.

Как считает Венедиктова, разоблачения и реальное привлечение к ответственности парламентариев должно способствовать искоренению этого позорного явления и повышению доверия к правоохранительной системе и законодательного органа.

Согласно информации СМИ, речь идет о подозрении нардепу из группы "Доверие" Владиславу Поляку.

Как сообщалось ранее, Стефанчук утверждает, что на запросы по поводу "кнопкодавства” ГБР дает формальные ответы: за "кнопкодавство” против нардепов открыли только два дела.

уголовное дело кнопкодав генпрокурор Ирина Венедиктова депутаты

 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Как в Краматорске поделили власть: тень Ефимова, скандальные замы Гончаренко и "королевская" ОПЗЖ
С Вирастюком, наполовину без Дубинского, но пока что с Разумковым. Что ждет в новом сезоне "Слуги народа"
Все публикации »
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Вадим Денисенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram