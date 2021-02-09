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09 февраля 2021, 18:59 67

У Кличко предупредили об ухудшении погодных условий в Киеве

09 февраля 2021, 18:59 67
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В течение всей недели сохранятся сложные погодные условия
В течение всей недели сохранятся сложные погодные условия
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На текущей неделе в Киеве ожидается дальнейшее ухудшение погодных условий, снегопадов и похолодания.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные Укргидрометцентра, пишет RegioNews.

Так, 10 февраля на дорогах столицы ожидается гололедица. Днем 11 февраля и ночью 12 февраля, по прогнозам синоптиков, значительный снег и мокрый снег (прирост снега 10-20 см), налипание мокрого снега. А также порывы ветра 15-20 м/с, метели; на дорогах снежные заносы.

Кроме того, 12 февраля ожидается понижение температуры: ночью до -10... -12 °С, днем — -8... -10 °С.

В течение всей недели сохранятся сложные погодные условия.

Ранее сообщалось, какие регионы будет засыпать снегом в ближайшие дни.

погода Украина Киев снег Виталий Кличко

 
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