У Кличко предупредили об ухудшении погодных условий в Киеве
В течение всей недели сохранятся сложные погодные условия
В течение всей недели сохранятся сложные погодные условия
На текущей неделе в Киеве ожидается дальнейшее ухудшение погодных условий, снегопадов и похолодания.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные Укргидрометцентра, пишет RegioNews.
Так, 10 февраля на дорогах столицы ожидается гололедица. Днем 11 февраля и ночью 12 февраля, по прогнозам синоптиков, значительный снег и мокрый снег (прирост снега 10-20 см), налипание мокрого снега. А также порывы ветра 15-20 м/с, метели; на дорогах снежные заносы.
Кроме того, 12 февраля ожидается понижение температуры: ночью до -10... -12 °С, днем — -8... -10 °С.
В течение всей недели сохранятся сложные погодные условия.
Ранее сообщалось, какие регионы будет засыпать снегом в ближайшие дни.
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