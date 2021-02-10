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10 февраля 2021, 16:35 12

В Киеве могут закрыть станции метро: в чем причина

10 февраля 2021, 16:35 12
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Ограничения могут вводиться в пиковые часы
Ограничения могут вводиться в пиковые часы
Фото из открытых источников
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Киевский метрополитен предупредил о возможных ограничениях на вход. Ограничения могут вводиться в пиковые часы.

Об этом говорится в сообщении метрополитена в Facebook пишет RegioNews.

Как пояснили в метрополитене, ограничения на вход будут вводиться для предотвращения скоплений пассажиров в вестибюлях.

"Пожалуйста, придерживайтесь карантинных мер, особенно масочного режима. Напоминаем, что для избежания скопления людей в вестибюлях, в пиковые часы станции могут ограничиваться на вход. Просим, по возможности, учитывать при планировании поездок", - заявили в столичном метро.

Шановні пасажири! Будь ласка, дотримуйтеся карантинних заходів, особливо маскового режиму. Нагадуємо, що для...

Posted by КП "Київський метрополітен" on Wednesday, February 10, 2021

Напомним, в столичном метро установят более 300 камер видеонаблюдения.

Украина метро Киев транспорт коронавирус

 
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