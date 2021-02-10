В Киеве могут закрыть станции метро: в чем причина
Киевский метрополитен предупредил о возможных ограничениях на вход. Ограничения могут вводиться в пиковые часы.
Об этом говорится в сообщении метрополитена в Facebook пишет RegioNews.
Как пояснили в метрополитене, ограничения на вход будут вводиться для предотвращения скоплений пассажиров в вестибюлях.
"Пожалуйста, придерживайтесь карантинных мер, особенно масочного режима. Напоминаем, что для избежания скопления людей в вестибюлях, в пиковые часы станции могут ограничиваться на вход. Просим, по возможности, учитывать при планировании поездок", - заявили в столичном метро.
Шановні пасажири! Будь ласка, дотримуйтеся карантинних заходів, особливо маскового режиму. Нагадуємо, що для...Posted by КП "Київський метрополітен" on Wednesday, February 10, 2021
Напомним, в столичном метро установят более 300 камер видеонаблюдения.