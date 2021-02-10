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На Донбассе три нарушения за сутки: стреляли из гранатометов и стрелкового оружия
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10 февраля 2021, 08:11 245

На Донбассе три нарушения за сутки: стреляли из гранатометов и стрелкового оружия

10 февраля 2021, 08:11 245
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Никто из украинских военных не пострадал
Никто из украинских военных не пострадал
Фото: из открытых источников
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В течение прошлых суток, 9 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Богдановка российско-оккупационные войска открывали огонь из автоматического станкового гранатомета, а вблизи Песков - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", у населенного пункта Шумы противник вел огонь в сторону украинских позиций из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

На прицельные обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники оказывали адекватный ответ", - отмечают в штабе.

С начала текущих суток, 10 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее боевики стреляли из минометов и гранатометов, боевых потерь среди наших воинов не было.

Донбасс ОРДЛО ООС боевики обстрелы

 
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