На Донбассе три нарушения за сутки: стреляли из гранатометов и стрелкового оружия

Никто из украинских военных не пострадал

Никто из украинских военных не пострадал

Фото: из открытых источников

В течение прошлых суток, 9 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Богдановка российско-оккупационные войска открывали огонь из автоматического станкового гранатомета, а вблизи Песков - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", у населенного пункта Шумы противник вел огонь в сторону украинских позиций из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

На прицельные обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники оказывали адекватный ответ", - отмечают в штабе.

С начала текущих суток, 10 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее боевики стреляли из минометов и гранатометов, боевых потерь среди наших воинов не было.