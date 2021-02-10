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10 февраля 2021, 15:56 2

В правительстве обещают через два месяца представить ряд законопроектов относительно развития экономики Донбасса

10 февраля 2021, 15:56 2
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Офис президента
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Кабмин за ближайшие два месяца подготовит и покажет часть законопроектов по развитию экономики подконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. 

Об этом в среду, 10 февраля во время форума "Украина 30" сообщил вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, пишет RegioNews.

"Мы разрабатываем стратегию развития Донецкой и Луганской областей Украины. Правительство утвердило в декабре соответствующую концепцию. В течение двух месяцев мы планируем представить первую часть соответствующих законопроектов", - сказал Резников.

По словам министра, "главная задача заключается в обеспечении экономического роста местных громад подконтрольных Киеву территорий Донбасса".

Резников считает, что экономический рост поможет повысить уровень медицинской помощи, которую оказывают местному населению медицинские учреждения.

Ранее в Кабмине сказали, кто не попадет под амнистию после деоккупации Донбасса.

Донбасс Украина война законопроект парламент

 
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