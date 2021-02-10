Боевики на Донбассе ранили украинского воина

На прицельный выстрел врага украинские защитники осуществили адекватный ответ

На прицельный выстрел врага украинские защитники осуществили адекватный ответ

Фото из открытых источников

Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", ранив украинского военного возле населенного пункта Пески.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, передает RegioNews.

"Так, недалеко от населенного пункта Пески российско-оккупационные войска осуществили прицельный выстрел по позициям ВСУ из снайперского оружия. В результате один украинский воин получил огнестрельное ранение. Военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого — удовлетворительное", — сказано в сообщении.

На прицельный выстрел врага украинские защитники осуществили адекватный ответ.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", — добавили в Минобороны.

Напомним, что на Донбассе расследуют факты вовлечения детей в военный конфликт.