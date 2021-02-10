Боевики на Донбассе ранили украинского воина
Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", ранив украинского военного возле населенного пункта Пески.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, передает RegioNews.
"Так, недалеко от населенного пункта Пески российско-оккупационные войска осуществили прицельный выстрел по позициям ВСУ из снайперского оружия. В результате один украинский воин получил огнестрельное ранение. Военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого — удовлетворительное", — сказано в сообщении.
На прицельный выстрел врага украинские защитники осуществили адекватный ответ.
"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", — добавили в Минобороны.
Напомним, что на Донбассе расследуют факты вовлечения детей в военный конфликт.