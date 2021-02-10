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10 февраля 2021, 10:31 4

В Украине обесточены 62 населенных пункта в пяти областях

10 февраля 2021, 10:31 4
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К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго
Фото: из открытых источников
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В Украине из-за сложных погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) остаются обесточенными 62 населенных пункта в пяти областях.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

По состоянию на 7 часов утра 10 февраля в результате сложных погодных условий (в ночь с 8 на 9 февраля порывы ветра, налипание мокрого снега) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 62 населенных пункта в 5 областях, а именно: Херсонская - 21, Черновицкая - 20, Закарпатская - 9 Киевская - 6 и Одесская - 6", - говорится в сообщении.

В настоящее время к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Также спасатели призвали владельцев автомобилей воздержаться от поездок в период непогоды и не оставлять транспортные средства вдоль дорог.

Ранее сообщалось, какие регионы будет засыпать снегом в ближайшие дни.

непогода Украина область ГСЧС спасатели

 
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