В Украине обесточены 62 населенных пункта в пяти областях

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго

Фото: из открытых источников

В Украине из-за сложных погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) остаются обесточенными 62 населенных пункта в пяти областях.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

По состоянию на 7 часов утра 10 февраля в результате сложных погодных условий (в ночь с 8 на 9 февраля порывы ветра, налипание мокрого снега) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 62 населенных пункта в 5 областях, а именно: Херсонская - 21, Черновицкая - 20, Закарпатская - 9 Киевская - 6 и Одесская - 6", - говорится в сообщении.

В настоящее время к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Также спасатели призвали владельцев автомобилей воздержаться от поездок в период непогоды и не оставлять транспортные средства вдоль дорог.

Ранее сообщалось, какие регионы будет засыпать снегом в ближайшие дни.