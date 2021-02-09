На Донбассе военные выстрелами остановили авто, которое прорывалось в ОРДО, водитель погиб

В штабе ООС подтвердили гибель гражданского в результате попытки незаконно пересечь блокпост Вооруженных Сил

В штабе ООС подтвердили гибель гражданского в результате попытки незаконно пересечь блокпост Вооруженных Сил

Фото: из открытых источников

На Донбассе в зоне проведения ООС двое гражданских лиц пытались незаконно прорваться через блокпост украинских военных на неподконтрольную территорию. Военные отрыли огонь, в результате которого погиб водитель автомобиля.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Известно, что инцидент произошел 8 февраля около 12:00 дня в районе населенного пункта Викторовка. Гражданские лица пытались прорваться через блокпост механизированного батальона на автомобиле ВАЗ 2105.

На требование остановиться водитель не отреагировал и наоборот - увеличил скорость. Военный сделал предупредительный выстрел вверх, однако автомобиль продолжил движение в направлении вооруженных формирований Российской Федерации. Учитывая все обстоятельства, боец ​​открыл огонь на поражение", - говорится в сообщении.

В результате нескольких выстрелов получили ранения двое гражданских лиц - водитель и пассажир автомобиля.

В штабе ООС добавили, что работники медицинского пункта механизированного батальона оказали раненым первую медицинскую помощь и транспортировали их в лечебное учреждение, водитель автомобиля скончался по дороге в больницу.

На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и правоохранительных органов, выясняются все обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-сотруднику СБУ сообщено о подозрении в сотрудничестве с террористами "ДНР".