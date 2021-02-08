Война на Донбассе: боевики сегодня дважды сорвали "тишину"

На прицельные обстрелы со стороны противника ВСУ давали адекватный ответ

На прицельные обстрелы со стороны противника ВСУ давали адекватный ответ

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В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сегодня было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Об этом говорится в сообщении прес-центра ООС, передает RegioNews.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Южное вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь по нашим позициям из минометов 120-го калибра", — рассказали в штабе.

Там также добавили, что неподалеку Водяного, что на Приазовье, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российско-оккупационные войска вели огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия. На прицельные обстрелы со стороны противника ВСУ давали адекватный ответ.

О фактах нарушения режима прекращения огня Украина сообщила в ОБСЕ. Боевых потерь среди ВСУ нет.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе было ранено еще одного военнослужащего ООС.