В Украине развернули свыше пяти тысяч пунктов обогрева

В пунктах обогрева уже оказали помощь почти 500 людям

В пунктах обогрева уже оказали помощь почти 500 людям

Фото: МВД Украины

В связи с существенным снижением температурных показателей, решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в регионах развернуты пункты обогрева.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Украины, пишет RegioNews.

Всего лишь за сутки в пункты обогрева обратились 443 человека, из них в ГСЧС - 77 человек.

При обращениях органов местной власти ГСЧС могут быть дополнительно развернуты пункты обогрева в определенных местах.

Как известно, по прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько суток ожидаются сложные погодные условия: снегопады, дождь со снегом и гололед, ветер и сильные морозы. Спасатели работают в усиленном режиме и украинцев просят без крайней необходимости не покидать свои дома.

Напомним, 28 января, из-за сильного снегопада и налипания мокрого снега было затруднено движение транспорта на автодорогах страны, а также в четырех областях были введены ограничения на движение транспорта: в Одесской, Николаевской, Киевской и Полтавской.