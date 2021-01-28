Красный уровень опасности: на Украину обрушился сильный снегопад (ФОТО)

Власти просят людей максимально ограничить перемещение по улицам

Власти просят людей максимально ограничить перемещение по улицам

Фото: из открытых источников

В четверг, 28 января, из-за сильного снегопада и налипания мокрого снега затруднено движение транспорта на автодорогах страны, а также в четырех областях были введены ограничения на движение транспорта: в Одесской области, Николаевской, Киевской и Полтавской.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

Спасатели предупредили о мощнейших снегопадах, которые могут оставить часть городов без света и транспорта.

Погодные условия приведут к нарушению и прекращения движения транспорта, отключение энергоснабжения населенных пунктов", - заявили спасатели.

Так, в Одесской и Николаевской областях ожидается прирост снежного покрова на 30-40 см. В южной части Украины порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

В Кировоградской области ожидается сильный мокрый снег (прирост снежного покрова 20-30 см), налипание мокрого снега. Значительный мокрый снег и налипание мокрого снега ожидаются в Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях (прирост снежного покрова 10-15 см).

Кроме того, по решению местных органов власти на период сложных погодных условий введено ограничение на въезд большегрузного транспорта.

Так, из-за ухудшения погоды в Полтавской области ограничили движение для грузовиков по трассе М-03 (Киев-Харьков-КПП Довжанский) в направлении Киева. Об этом сообщил председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов в Facebook. Ограничение начало действовать с 23.00 среды, 27 января, от границы с Харьковской областью до границы с Киевской, в направлении столицы. Движение ограничили из-за сложных погодных условий и во избежание заторов.

Также с 21:00 27 января в Одесской области запрещено движение большегрузных т/с и автобусов на всех дорогах общего пользования государственного значения; запрещено движение автотранспортных средств всех категорий на а/д М-15 Одесса-Рени и М-16 Одесса-Кучурган.

В Николаевской области с 21:30 27 января ограничено движение тяжеловесных т/с и автобусов на а/д Н-24 Благовещенское- Николаев и М-13 Кропивницкий - Платоново.

В Киевской области с 23:00 27 января ограничено движение грузовых транспортных средств на дорогах общего пользования государственного значения.

Спасатели в Одесской и Николаевской областях уже оказали помощь около 360 гражданам и отбуксировали более 100 видов транспорта.

В целом для обеспечения проезда по дорогам государственного значения задействовано в работе 1023 единиц техники и 1305 рабочих, в том числе 7 единиц тяжелой снегоуборочной техники мобильных отрядов и 2 единицы инженерной и специальной техники ГСЧС.

Напомним, в Одессе 27 января из-за сильного снегопада движение транспорта по улицам города было затруднено, образовались большие пробки. Из-за сильного ветра деревья падают на проезжую часть.