В Украине госпитализировали более двух тысяч больных с диагнозом COVID-19
За сутки умерло 165 больных
За сутки умерло 165 больных
В Украине за 2 февраля диагноз COVID-19 подтвердили 3 285 людям, госпитализировали 2 159 человек, 10 101 пациент выздоровел.
Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
3285 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 3 февраля. Среди заболевших - 156 детей и 186 медработников", - сообщил министр.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (330), Ивано-Франковской (298), Харьковской (230), Запорожской (211) и Полтавской (192) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1 227 164 лица;
- выздоровели - 1 045 473 лица;
- летальных исходов - 23 089;
- проведения ПЦР-тестов - 6 299 699.
Напомним, сутками ранее в Украине COVID-19 подтвердили 2 394 людям, госпитализировали 1 103 человека.
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