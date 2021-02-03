В Украине госпитализировали более двух тысяч больных с диагнозом COVID-19

За сутки умерло 165 больных

За сутки умерло 165 больных

Фото: из открытых источников

В Украине за 2 февраля диагноз COVID-19 подтвердили 3 285 людям, госпитализировали 2 159 человек, 10 101 пациент выздоровел.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

3285 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 3 февраля. Среди заболевших - 156 детей и 186 медработников", - сообщил министр.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (330), Ивано-Франковской (298), Харьковской (230), Запорожской (211) и Полтавской (192) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1 227 164 лица;

выздоровели - 1 045 473 лица;

летальных исходов - 23 089;

проведения ПЦР-тестов - 6 299 699.

Напомним, сутками ранее в Украине COVID-19 подтвердили 2 394 людям, госпитализировали 1 103 человека.