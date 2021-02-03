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В Украине госпитализировали более двух тысяч больных с диагнозом COVID-19
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03 февраля 2021, 09:29 154

В Украине госпитализировали более двух тысяч больных с диагнозом COVID-19

03 февраля 2021, 09:29 154
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За сутки умерло 165 больных
Фото: из открытых источников
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В Украине за 2 февраля диагноз COVID-19 подтвердили 3 285 людям, госпитализировали 2 159 человек, 10 101 пациент выздоровел.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

3285 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 3 февраля. Среди заболевших - 156 детей и 186 медработников", - сообщил министр.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (330), Ивано-Франковской (298), Харьковской (230), Запорожской (211) и Полтавской (192) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1 227 164 лица;
  • выздоровели - 1 045 473 лица;
  • летальных исходов - 23 089;
  • проведения ПЦР-тестов - 6 299 699.

Напомним, сутками ранее в Украине COVID-19 подтвердили 2 394 людям, госпитализировали 1 103 человека.

коронавирус карантин госпитализация Минздрав медики

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