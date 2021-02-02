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02 февраля 2021, 18:42 102

Пожар на Николаевщине: появилось видео изнутри "Эпицентра"

02 февраля 2021, 18:42 102
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На видео видно поджигателя, а также зафиксировано, как работники заведения пытаются потушить огонь
На видео видно поджигателя, а также зафиксировано, как работники заведения пытаются потушить огонь
Фото: ГСЧС
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Когда в строительном супермаркете "Эпицентр" в Первомайске произошло возгорание, сработала пожарная сигнализация. В сети уже обнародовали видео изнутри заведения в первые минуты пожара.

Как пишет RegioNews, об этом "РБК-Украина" рассказали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Николаевской области.

"Сработала сигнализация. Было оповещение. Есть видео, на котором слышно как звучит сигнализация и нападающего видно, как он бегает с топором", - сказали в пресс-службе спасателей.

Издание нашло это видео. На нем действительно видно поджигателя, а также зафиксировано, как работники заведения пытаются потушить огонь.

Кроме того, в городе сейчас наблюдаются проблемы с электроснабжением, однако в ГСЧС не знают, связано ли это с сегодняшним пожаром.

Напомним, сегодня в Первомайске Николаевской области вспыхнул масштабный пожар в "Эпицентре".

Впоследствии в Николаевской области задержали вероятного поджигателя торгового центра "Эпицентр", второй человек убежал.

Около 15:00 спасателям удалось локализовать пожар в "Эпицентре".

Также известно, что мужчине, который поджег строительный супермаркет "Эпицентр" в Первомайске, грозит пожизненное лишение свободы.

Украина пожар спасатели ГСЧС Эпицентр

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