Мошенники от имени заместителя генпрокурора требуют содействия в решении личных вопросов, - прессслужба

Известно минимум 10 таких случаев

Известно минимум 10 таких случаев

Об этом написала в сообщении на Facebook прессекретарь Гюндуза Мамедова Наталья Непряхина, передает RegioNews.

Наталья Непряхина сообщила, что еще от пятницы от имени Гюндуза Мамедова поступают звонки на личные номера должностных лиц, в том числе и органов прокуратуры, а также журналистов. При чем, вызывающий абонент идентифицирует лиц, обращается к ним по имени и отчеству. Звонки поступают с этого номера: 095 465-13-51. Сейчас известно по крайней мере об около 10 таких звонков.

Увага, працюють шахраї! Проти заступника Генерального прокурора Гюндуза Мамедова розгорнута чергова масштабна... Posted by Наталья Непряхина on Monday, December 14, 2020

От имени Гюндуза Мамедова требуют содействия в решении различных вопросов, в том числе личных. Кроме того, является посредником и якобы его личный помощник Денис, который в дальнейшем общается с номера 099 779-64-21.

Обращаем внимание, что теперь заместитель Генерального прокурора находится с официальным визитом в Нидерландах, где в Гааге принимает участие в заседании 19-й сессии Ассамблеи государств-участников Римского устава. Именно во время фейковых телефонных разговоров он находился в зале Офиса Прокурора Международного уголовного суда, позже – общался с журналистом и имел еще ряд важных встреч, в частности с представителями с руководством Службы иммиграции и натурализации Нидерландов, - отмечает пресс-секретарь.

Непряхина подчёркивает, что "фейковые кампании имеют тенденции к активизации после объявления очередных результатов его работы и Департамента Офиса Генерального прокурора, связанных с вооруженным конфликтом". Она напоминает, что в пятницу Прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда объявила о завершении предварительного изучения ситуации в Украине и заявила о намерении рекомендовать открыть полноценное расследование в отношении международного вооруженного конфликта на Донбассе и в Крыму.

Пресс-секретарь заместителя Генпрокурора просит присылать факты подобных обращений, если они поступали от имени Гюндуза Мамедова, для передачи информации в следственные органы.

Напомним, ранее сообщалось, что Венедиктова вошла в состав группы прокуроров по расследованию схем группы "Приват".