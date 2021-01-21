"Продавца вакансий" в Офис президента взяли под арест с залогом в 2,8 млн гривен

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается

Фото: ГБР

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 2,8 млн гривен бывшему помощнику нардепа, которого подозревают в попытке продать должность в Офисе президента за $200 тысяч.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Отмечается, что мужчина был задержан 19 января 2021 года при получении $100 тысяч – первой части средств от суммы в $200 тысяч. Он заверил потерпевшего, что за такие деньги якобы сможет помочь трудоустроиться в Офис Президента Украины.

После задержания ему сообщено о подозрении по факту мошенничества, совершенного в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали мошенника, который пытался продать должность в Офисе президента за $200 тысяч.