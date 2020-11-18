В Киеве при получении $250 тыс. задержали мошенников, которые прикрывались Офисом генпрокурора
В Киеве при попытке завладения 500 тысячами долларов США, задержали двух мошенников, которые прикрывались якобы знакомством с руководством Офиса Генпрокурора.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, передает RegioNews.
По данным следствия, они пообещали представителю иностранной фирмы помочь в активизации расследования по уголовному делу, в котором предприятие является потерпевшим, а также помочь получить возмещение нанесенного ущерба и привлечь виновных к ответственности.
Также мошенники заверили представителя формы, якобы имеют личные связи с руководством Офиса Генерального прокурора.
Правоохранители задержали их во время получения части суммы - 250 тыс долларов США. Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.
Напомним, СБУ прекратила поставки некачественных российских запчастей для железной дороги.