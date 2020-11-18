В Киеве при получении $250 тыс. задержали мошенников, которые прикрывались Офисом генпрокурора

Они обещали представителю иностранной фирмы "помощь" в решении проблем его бизнеса

Они обещали представителю иностранной фирмы "помощь" в решении проблем его бизнеса

Фото: прокуратура

В Киеве при попытке завладения 500 тысячами долларов США, задержали двух мошенников, которые прикрывались якобы знакомством с руководством Офиса Генпрокурора.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, передает RegioNews. По данным следствия, они пообещали представителю иностранной фирмы помочь в активизации расследования по уголовному делу, в котором предприятие является потерпевшим, а также помочь получить возмещение нанесенного ущерба и привлечь виновных к ответственности. Также мошенники заверили представителя формы, якобы имеют личные связи с руководством Офиса Генерального прокурора. Правоохранители задержали их во время получения части суммы - 250 тыс долларов США. Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении. Напомним, СБУ прекратила поставки некачественных российских запчастей для железной дороги.

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