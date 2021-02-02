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02 февраля 2021, 13:50 102

В Одессе рухнул двухэтажный дом, жильцов эвакуировали

02 февраля 2021, 13:50 102
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Дом долгое время находился в аварийном состоянии
Дом долгое время находился в аварийном состоянии
Фото: ГСЧС
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В Одессе сегодня утром рухнула лестничная клетка в двухэтажном доме. Дом долгое время находился в аварийном состоянии.

Как пишет RegioNews, об этом говорится в сообщении областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что обрушение произошло в жилом доме на Польском спуске в Приморском районе. На месте спасатели по выдвижной лестнице эвакуировали четырех человек из квартир на втором этаже. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, в Чернигове взрыв разрушил трехэтажное здание.

Одесса полиция трагедия Дом обвал

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