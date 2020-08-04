В Чернигове взрыв разрушил трехэтажное здание
Сначала возник пожар, после которого прозвучал взрыв
Сначала возник пожар, после которого прозвучал взрыв
В трехэтажном нежилом здании в Чернигове произошел пожар, после которого прогремел взрыв.
Об этом сообщает в ГСЧС Черниговской области, информирует RegioNews.
Возгорание произошло на первом этаже здания, позже произошел взрыв, который частично разрушил межэтажные перекрытия и кровлю, а площадь пожара увеличилась и в целом заняла 2400 квадратных метра.
Из здания спасатели эвакуировали 21 кислородный баллон и 1 газовый баллон.
Погибших и пострадавших нет. Причину пожара устанавливают специалисты.
Напомним, Во Львове на химическом заводе произошел взрыв.
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