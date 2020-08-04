В Чернигове взрыв разрушил трехэтажное здание

Сначала возник пожар, после которого прозвучал взрыв

Сначала возник пожар, после которого прозвучал взрыв

Фото: УДСНС Чернигова

В трехэтажном нежилом здании в Чернигове произошел пожар, после которого прогремел взрыв.

Об этом сообщает в ГСЧС Черниговской области, информирует RegioNews. Возгорание произошло на первом этаже здания, позже произошел взрыв, который частично разрушил межэтажные перекрытия и кровлю, а площадь пожара увеличилась и в целом заняла 2400 квадратных метра. Из здания спасатели эвакуировали 21 кислородный баллон и 1 газовый баллон. Погибших и пострадавших нет. Причину пожара устанавливают специалисты. Напомним, Во Львове на химическом заводе произошел взрыв. Также на Киевщине обрушился жилой дом: есть пострадавшие

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