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04 августа 2020, 14:22 3

В Чернигове взрыв разрушил трехэтажное здание

04 августа 2020, 14:22 3
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Сначала возник пожар, после которого прозвучал взрыв
Сначала возник пожар, после которого прозвучал взрыв
Фото: УДСНС Чернигова
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В трехэтажном нежилом здании в Чернигове произошел пожар, после которого прогремел взрыв.

Об этом сообщает в ГСЧС Черниговской области, информирует RegioNews.

Возгорание произошло на первом этаже здания, позже произошел взрыв, который частично разрушил межэтажные перекрытия и кровлю, а площадь пожара увеличилась и в целом заняла 2400 квадратных метра.

Из здания спасатели эвакуировали 21 кислородный баллон и 1 газовый баллон.

Погибших и пострадавших нет. Причину пожара устанавливают специалисты.

Напомним, Во Львове на химическом заводе произошел взрыв.

Также на Киевщине обрушился жилой дом: есть пострадавшие

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