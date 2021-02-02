В Одесі обвалився двоповерховий будинок, мешканців евакуювали
Будинок тривалий час перебував у аварійному стані
Будинок тривалий час перебував у аварійному стані
В Одесі сьогодні вранці повалилася сходова клітина в двоповерховому будинку. Будинок тривалий час перебував у аварійному стані.
Як пише RegioNews, про це йдеться в повідомленні обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Повідомляється, що обвалення сталося в житловому будинку на Польському узвозі в Приморському районі. На місці рятувальники по висувній драбині евакуювали чотирьох осіб з квартир на другому поверсі. Загиблих і постраждалих немає.
Нагадаємо, в Чернігові вибух зруйнував триповерхову будівлю.
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