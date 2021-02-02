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02 лютого 2021, 13:50 102

В Одесі обвалився двоповерховий будинок, мешканців евакуювали

02 лютого 2021, 13:50 102
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Будинок тривалий час перебував у аварійному стані
Будинок тривалий час перебував у аварійному стані
Фото: ДСНС
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В Одесі сьогодні вранці повалилася сходова клітина в двоповерховому будинку. Будинок тривалий час перебував у аварійному стані.

Як пише RegioNews, про це йдеться в повідомленні обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що обвалення сталося в житловому будинку на Польському узвозі в Приморському районі. На місці рятувальники по висувній драбині евакуювали чотирьох осіб з квартир на другому поверсі. Загиблих і постраждалих немає.

Нагадаємо, в Чернігові вибух зруйнував триповерхову будівлю.

Одеса поліція трагедія Будинок обвал

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