В Одесі обвалився двоповерховий будинок, мешканців евакуювали

Будинок тривалий час перебував у аварійному стані

Будинок тривалий час перебував у аварійному стані

Фото: ДСНС

В Одесі сьогодні вранці повалилася сходова клітина в двоповерховому будинку. Будинок тривалий час перебував у аварійному стані.

Як пише RegioNews, про це йдеться в повідомленні обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що обвалення сталося в житловому будинку на Польському узвозі в Приморському районі. На місці рятувальники по висувній драбині евакуювали чотирьох осіб з квартир на другому поверсі. Загиблих і постраждалих немає.

Нагадаємо, в Чернігові вибух зруйнував триповерхову будівлю.