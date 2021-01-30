Только в одной области остались ограничения на движение грузовиков

К расчистке дорог привлечено более 1,2 тысячи личного состава и 950 единиц техники

К расчистке дорог привлечено более 1,2 тысячи личного состава и 950 единиц техники

Рixabay

В Украине после снегопада ограничения на движение грузовиков действуют только в Одесской области. В Николаевской области ограничения сняты.

Как пишет RegioNews об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям. Возобновлено полноценное движение тяжеловесных транспортных средств и автобусов по дороге М-13 Кропивницкий - Платонове. Остаются ограничения на трассах М-05 Киев - Одесса, М-15 Одесса - Рени и М-16 Одесса - Кучурган. К расчистке дорог привлечено более 1,2 тысячи личного состава и 950 единиц техники. Напомним, 29 января президент дал задание правительству модернизировать электросети в Украине.

.