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30 января 2021, 16:34 48

Только в одной области остались ограничения на движение грузовиков

30 января 2021, 16:34 48
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К расчистке дорог привлечено более 1,2 тысячи личного состава и 950 единиц техники
К расчистке дорог привлечено более 1,2 тысячи личного состава и 950 единиц техники
Рixabay
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В Украине после снегопада ограничения на движение грузовиков действуют только в Одесской области. В Николаевской области ограничения сняты.

Как пишет RegioNews об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Возобновлено полноценное движение тяжеловесных транспортных средств и автобусов по дороге М-13 Кропивницкий - Платонове. Остаются ограничения на трассах М-05 Киев - Одесса, М-15 Одесса - Рени и М-16 Одесса - Кучурган.

К расчистке дорог привлечено более 1,2 тысячи личного состава и 950 единиц техники.

Напомним, 29 января президент дал задание правительству модернизировать электросети в Украине.

Украина Одесса Киев дороги спасатели

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