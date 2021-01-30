Только в одной области остались ограничения на движение грузовиков
К расчистке дорог привлечено более 1,2 тысячи личного состава и 950 единиц техники
К расчистке дорог привлечено более 1,2 тысячи личного состава и 950 единиц техники
В Украине после снегопада ограничения на движение грузовиков действуют только в Одесской области. В Николаевской области ограничения сняты.
Как пишет RegioNews об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Возобновлено полноценное движение тяжеловесных транспортных средств и автобусов по дороге М-13 Кропивницкий - Платонове. Остаются ограничения на трассах М-05 Киев - Одесса, М-15 Одесса - Рени и М-16 Одесса - Кучурган.
К расчистке дорог привлечено более 1,2 тысячи личного состава и 950 единиц техники.
Напомним, 29 января президент дал задание правительству модернизировать электросети в Украине.
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