В Каменском Днепропетровской области произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие
В Каменском Днепропетровской области произошел взрыв в жилом доме. В результате происшествия пострадали двое человек.
Как пишет RegioNews, об этом передает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Уведомление о взрыве в пятиэтажке пришло в ГСЧС в 11:37 субботы, 30 января. По прибытию спасатели предварительно установили, что в однокомнатной квартире на пятом этаже произошел взрыв газовоздушной смеси.
В результате взрыва была разрушена стена между квартирами, выбито стекло в окнах и двери. Повреждений несущих конструкций дома не обнаружили.
Из-за взрыва пострадали двое людей, среди которых мужчина 1991 года рождения из этой однокомнатной квартиры и парень 2004 года рождения из соседней двухкомнатной квартиры. Спасатели вынесли мужчину из квартиры, а ребенка еще до их приезда спасли соседи. Обоих пострадавших госпитализировали.
Сейчас подъезд отключен от газа, устанавливаются причины взрыва.
Напомним, 20 января в Киеве взорвался газ в п'ятиповерхівці: снесло окна, никто не пострадал.