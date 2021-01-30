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В Каменском Днепропетровской области произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие
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30 января 2021, 18:15 19

В Каменском Днепропетровской области произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие

30 января 2021, 18:15 19
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В результате взрыва была разрушена стена между квартирами, выбиты стекла в окнах и дверях
В результате взрыва была разрушена стена между квартирами, выбиты стекла в окнах и дверях
Фото: ГСЧС
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В Каменском Днепропетровской области произошел взрыв в жилом доме. В результате происшествия пострадали двое человек.

Как пишет RegioNews, об этом передает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Уведомление о взрыве в пятиэтажке пришло в ГСЧС в 11:37 субботы, 30 января. По прибытию спасатели предварительно установили, что в однокомнатной квартире на пятом этаже произошел взрыв газовоздушной смеси.

В результате взрыва была разрушена стена между квартирами, выбито стекло в окнах и двери. Повреждений несущих конструкций дома не обнаружили.

Из-за взрыва пострадали двое людей, среди которых мужчина 1991 года рождения из этой однокомнатной квартиры и парень 2004 года рождения из соседней двухкомнатной квартиры. Спасатели вынесли мужчину из квартиры, а ребенка еще до их приезда спасли соседи. Обоих пострадавших госпитализировали.

Сейчас подъезд отключен от газа, устанавливаются причины взрыва.

Напомним, 20 января в Киеве взорвался газ в п'ятиповерхівці: снесло окна, никто не пострадал.

Украина взрыв спасатели ГСЧС Днепр

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