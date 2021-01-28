Падение деревьев, транспортный коллапс, травмы у людей: Одессу засыпает снегом

Одесские школьники перешли на "дистанционку" из-за непогоды

Одесские школьники перешли на "дистанционку" из-за непогоды

Фото: Думская

В Одессе сильный снегопад парализовал движение электротранспорта. С 27 на 28 января в городе упало почти 500 деревьев и стволовых веток, это вызвало многочисленные обрывы линий электропередач и контактной сети общественного электротранспорта.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Думскую".

Произошел 131 обрыв сетей наружного освещения и 78 - электротранспорта. В результате часть маршрутов не работает, а на работающих - ограниченное количество троллейбусов и трамваев", - говорится в сообщении.

Помощь коммунальщикам в устранении последствий непогоды оказывают 250 военных.

Так, из-за непогоды без электроэнергии осталось 69 населенных пунктов области и четыре микрорайона Одессы.

Также из-за снегопада сегодня, 28 января, все школьники Одессы остались дома, уроки проводятся дистанционно.

Кроме того, на Киевской трассе, за мостом через Хаджибейский лиман километровые пробки из-за застрявших фур. Всего на этой дороге стоит больше 700 грузовых автомобилей.

Известно, что за 27 января в городские травмпункты Одессы обратились 58 человек по поводу полученных на улице травм, из них 7 человек госпитализированы. Два человека пострадали при падении деревьев, из них один госпитализирован в отделение нейрохирургии.

В мэрии города просят не выходить из дома без необходимости.

Ранее сообщалось, на Украину обрушился сильный снегопад: красный уровень опасности.