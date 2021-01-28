12:29  28 января
Падение деревьев, транспортный коллапс, травмы у людей: Одессу засыпает снегом
12:44  28 января
Киевсовет выделит деньги на вакцину от коронавируса, о которой договаривается Кличко
13:05  28 января
На Полтавщине жители двух общин перекрывали трассу Киев-Харьков
UA | RU
UA | RU
28 января 2021, 12:29 655

Падение деревьев, транспортный коллапс, травмы у людей: Одессу засыпает снегом

28 января 2021, 12:29 655
Читайте також українською мовою
Одесские школьники перешли на "дистанционку" из-за непогоды
Одесские школьники перешли на "дистанционку" из-за непогоды
Фото: Думская
Читайте також
українською мовою

В Одессе сильный снегопад парализовал движение электротранспорта. С 27 на 28 января в городе упало почти 500 деревьев и стволовых веток, это вызвало многочисленные обрывы линий электропередач и контактной сети общественного электротранспорта.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Думскую".

Произошел 131 обрыв сетей наружного освещения и 78 - электротранспорта. В результате часть маршрутов не работает, а на работающих - ограниченное количество троллейбусов и трамваев", - говорится в сообщении.

Помощь коммунальщикам в устранении последствий непогоды оказывают 250 военных.

Так, из-за непогоды без электроэнергии осталось 69 населенных пунктов области и четыре микрорайона Одессы.

Также из-за снегопада сегодня, 28 января, все школьники Одессы остались дома, уроки проводятся дистанционно.

Кроме того, на Киевской трассе, за мостом через Хаджибейский лиман километровые пробки из-за застрявших фур. Всего на этой дороге стоит больше 700 грузовых автомобилей.

Известно, что за 27 января в городские травмпункты Одессы обратились 58 человек по поводу полученных на улице травм, из них 7 человек госпитализированы. Два человека пострадали при падении деревьев, из них один госпитализирован в отделение нейрохирургии.

В мэрии города просят не выходить из дома без необходимости.

Ранее сообщалось, на Украину обрушился сильный снегопад: красный уровень опасности.

непогода Одесса транспорт снег дороги деревья
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Ограниченный Садовый: как во Львове оппозиционный горсовет по каплям выдавливает власть у мэра
Вперед к прошлому с "За майбутнє". Полтава без бюджета, но с массовыми увольнениями городских чиновников
Все публикации »
Виктор Таран
Владимир Фесенко
Александр Костенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram