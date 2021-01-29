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29 января 2021, 14:26 2072

Трагическое событие: на Черниговщине водитель насмерть сбил беременную женщину и сбежал (ВИДЕО)

29 января 2021, 14:26 2072
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Под колеса автомобиля попали две женщины, 32-летняя беременная женщина погибла на месте происшествия
Под колеса автомобиля попали две женщины, 32-летняя беременная женщина погибла на месте происшествия
Фото: Нацполиция
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В поселке Березная на Черниговщине полиция расследует уголовное производство и разыскала водителя, который сбежал с места преступления. Мужчина наехал на двух женщин, одна из пострадавших погибла на месте.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Черниговской области.

В полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии неподалеку от АЗС в поселке Березная Черниговского района. 40-летний местный житель за рулем автомобиля Opel Vivaro совершил наезд на двух женщин, двигавшихся на велосипедах в попутном направлении.

В результате столкновения, 32-летняя беременная женщина погибла на месте происшествия. Вторая местная жительница получила телесные повреждения. После оказания медицинской помощи пострадавшая отказалась от госпитализации", - сообщили правоохранители.

После совершения ДТП водитель с места происшествия скрылся, оставив автомобиль.

Впоследствии правоохранители установили местонахождение водителя микроавтобуса.

Следователь по расследованию преступлений в сфере транспорта ГУНП в Черниговской области задержал злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с возможным лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что в Николаеве пьяный водитель сбил патрульную и пытался скрыться с места ДТП.

ДТП женщины трагедия водители Черниговская область полиция

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