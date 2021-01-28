В Украине из-за непогоды обесточено 143 населенных пункта в четырех областях
В Украине из-за мокрого снега, дождя и порывов ветра на утро четверга, 28 января, обесточены 143 населенных пункта в четырех областях: Одесской, Кировоградской, Черкасской и Запорожской.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
По состоянию на 7:00 28 января вследствие осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 143 населенных пункта в четырех областях, а именно: Одесская - 113, Кировоградская - 19, Черкасская - 10 и Запорожская - 1", - говорится в сообщении.
В настоящее время к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, 26 января из-за снега и порывов ветра обесточило 269 населенных пунктов в 12 областях Украины.