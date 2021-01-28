08:40  28 января
В Украине госпитализировали почти две тысячи больных с диагнозом COVID-19
09:45  28 января
На Майдане новый митинг: SaveФОП собрались на "масштабный марш"
18:07  27 января
Боевики шесть раз обстреливали украинских военных на Донбассе - штаб
UA | RU
UA | RU
28 января 2021, 10:01 164

В Украине из-за непогоды обесточено 143 населенных пункта в четырех областях

28 января 2021, 10:01 164
Читайте також українською мовою
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине из-за мокрого снега, дождя и порывов ветра на утро четверга, 28 января, обесточены 143 населенных пункта в четырех областях: Одесской, Кировоградской, Черкасской и Запорожской.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

По состоянию на 7:00 28 января вследствие осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 143 населенных пункта в четырех областях, а именно: Одесская - 113, Кировоградская - 19, Черкасская - 10 и Запорожская - 1", - говорится в сообщении.

В настоящее время к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, 26 января из-за снега и порывов ветра обесточило 269 населенных пунктов в 12 областях Украины.

непогода снег ГСЧС спасатели электричество
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Вперед к прошлому с "За майбутнє". Полтава без бюджета, но с массовыми увольнениями городских чиновников
"Потемкинские деревни" Чернышова: как происходит имитация "Большого строительства"
Все публикации »
Виктор Таран
Владимир Фесенко
Александр Костенко
Все блоги »