В Украине из-за непогоды обесточено 143 населенных пункта в четырех областях

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго

Фото: из открытых источников

В Украине из-за мокрого снега, дождя и порывов ветра на утро четверга, 28 января, обесточены 143 населенных пункта в четырех областях: Одесской, Кировоградской, Черкасской и Запорожской.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

По состоянию на 7:00 28 января вследствие осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 143 населенных пункта в четырех областях, а именно: Одесская - 113, Кировоградская - 19, Черкасская - 10 и Запорожская - 1", - говорится в сообщении.

В настоящее время к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, 26 января из-за снега и порывов ветра обесточило 269 населенных пунктов в 12 областях Украины.