В Минздраве сказали, при каких условиях школы опять закроют на карантин

По состоянию на 26 января превышение показателя нет, он на 31,45% меньше эпидемического порога

По состоянию на 26 января превышение показателя нет, он на 31,45% меньше эпидемического порога

Фото: Минздрав

В Украине дети вернулись на учебу в школы и пока что ситуация с коронавирусом немного стабилизировалась. Но учеников могут вернуть на дистанционное обучение при нескольких условиях. В случае превышения показателей по гриппу, ОРВИ или коронавирусу - учебное заведение будут закрывать.

Как пишет RegioNews, об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на своей Facebook-странице. Главный санитарный врач напомнил, что учебное заведение может быть закрыт для посещения, если на самоизоляции находятся более 50% учеников или персонала. Также школы могут закрыть, если будет много больных сезонными простудами или гриппом. Вместе с тем по состоянию на 26 января превышение показателя нет, он на 31,45% меньше эпидемического порога. Ляшко призвал всех быть осторожными в период роста заболеваний гриппом. "Мы должны помнить, что начало февраля — это традиционный период роста количества гриппоподобных заболеваний, и в случае превышения эпидпорога в отдельных регионах по гриппу, а именно достижение и превышение уровня 483 больных на 100 000 населения, посещение школ может попасть под ограничительные противоэпидемические мероприятия", — отметил Ляшко. После карантинное обучение в образовательных учреждениях восстановлено. Школы вернулись к привычному режиму работы после периода... Posted by Виктор Ляшко on Tuesday, January 26, 2021 Ранее сообщалось, что зарплаты учителей в следующем году вырастут на четверть.

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