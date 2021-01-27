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27 января 2021, 09:02 31

Низкий суточный показатель COVID-19 и тысячи госпитализированных: что известно на сегодня

27 января 2021, 09:02 31
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Фото: из открытых источников
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В Украине за 26 января диагноз COVID-19 подтвердился у 3 776 человек, было зафиксировано 145 летальных случаев, выздоровели 14 250 человек.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

3 776 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине. Среди заболевших за последние сутки - 115 детей и 172 медработника", - сообщил министр.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (437), Киевской (276), Харьковской (238), Львовской (221) и Запорожской (204) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1 200 883 лица;
  • выздоровели - 980 085 человек;
  • летальных исходов - 22 202;
  • проведено ПЦР-тестов - 6 152 298.

Напомним, сутками ранее в Украине было зафиксировано 2 779 новых случаев COVID-19.

коронавирус вирус карантин болезнь Минздрав
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