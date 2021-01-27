Низкий суточный показатель COVID-19 и тысячи госпитализированных: что известно на сегодня

За сутки в больницы госпитализировали 2430 человек

За сутки в больницы госпитализировали 2430 человек

Фото: из открытых источников

В Украине за 26 января диагноз COVID-19 подтвердился у 3 776 человек, было зафиксировано 145 летальных случаев, выздоровели 14 250 человек.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. 3 776 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине. Среди заболевших за последние сутки - 115 детей и 172 медработника", - сообщил министр. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (437), Киевской (276), Харьковской (238), Львовской (221) и Запорожской (204) областях. За все время пандемии в Украине: заболело - 1 200 883 лица;

выздоровели - 980 085 человек;

летальных исходов - 22 202;

проведено ПЦР-тестов - 6 152 298. Напомним, сутками ранее в Украине было зафиксировано 2 779 новых случаев COVID-19.

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