Боевики на Донбассе сегодня дважды стреляли по позициям ВСУ

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 26 января 2021 года Слава Украине! В течение текущих суток, 26 января, на большей части участков в районе проведения операции Объединенных сил наблюдалась тишина. Только в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Так, неподалеку Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. В пригороде Марьинки украинские защитники зафиксировали несколько выстрелов снайпера российско-оккупационных войск. На обстрелы противника наши воины открывали огонь в ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня за Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ. Боевых потерь вследствие вражеских выстрелов среди украинских военнослужащих нет. В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 5 гектаров территории и передали на уничтожение 99 взрывоопасный предметов. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами. Слава Украине!