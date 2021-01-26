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Боевики на Донбассе сегодня дважды стреляли по позициям ВСУ
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26 января 2021, 17:54 3

Боевики на Донбассе сегодня дважды стреляли по позициям ВСУ

26 января 2021, 17:54 3
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На обстрелы противника наши воины открывали огонь в ответ
На обстрелы противника наши воины открывали огонь в ответ
Фото из открытых источников
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В течение текущих суток, 26 января, на большей части участков в районе проведения операции Объединенных сил наблюдалась тишина. Только в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, неподалеку Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. В пригороде Марьинки украинские защитники зафиксировали несколько выстрелов снайпера российско-оккупационных войск.

Отмечается, что на обстрелы противника наши воины открывали огонь в ответ.

"О фактах нарушения режима прекращения огня за Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ. Боевых потерь вследствие вражеских выстрелов среди украинских военнослужащих нет", - отметили на передовой.

Вечерняя сводка о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 26 января 2021 года

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 26 января 2021 года Слава Украине! В течение текущих суток, 26 января, на большей части участков в районе проведения операции Объединенных сил наблюдалась тишина. Только в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Так, неподалеку Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. В пригороде Марьинки украинские защитники зафиксировали несколько выстрелов снайпера российско-оккупационных войск. На обстрелы противника наши воины открывали огонь в ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня за Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ. Боевых потерь вследствие вражеских выстрелов среди украинских военнослужащих нет. В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 5 гектаров территории и передали на уничтожение 99 взрывоопасный предметов. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами. Слава Украине!

Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Tuesday, January 26, 2021

Напомним, за прошедшие сутки боевики на Донбассе ранили украинского бойца.

ООС Украина обстрел боевики оккупанты
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