Обстрелы на Донбассе: боевики ранили украинского бойца

Военнослужащего оперативно доставили в медицинское учреждение

Военнослужащего оперативно доставили в медицинское учреждение

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки, 25 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку от Южного вооруженные формирования Российской Федерации дважды открывали огонь из оружия различных видов - минометов 120-го калибра, противотанкового ракетного комплекса, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи населенного пункта Хутор Свободный, российско-оккупационные войска вели огонь по позициям украинских защитников из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрелов получил ранения один украинский воин. Военнослужащего оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь врачей.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", возле Тарамчука противник дважды открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Недалеко от Водяного, что на Приазовье и Павлополя оккупанты использовали против наших защитников стрелковое оружие, а неподалеку Водяного - еще и подствольный гранатомет.

С начала текущих суток, 26 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.