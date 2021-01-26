В Киевской области на взятке поймали заместителя начальника отделения полиции

Правоохранитель требовал от гражданина 400 тысяч грн неправомерной выгоды за непривлечение к уголовной ответственности за мошенничество

Правоохранитель требовал от гражданина 400 тысяч грн неправомерной выгоды за непривлечение к уголовной ответственности за мошенничество

Фото: ОГП

Киевской городской прокуратурой направлено в суд обвинительный акт в отношении заместителя начальника отделения полиции — начальника следственного отделения одного из отделов полиции ГУ Нацполиции в Киевской области по факту получения взятки.

Об этом сегодня, 26 января, сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора, информирует RegioNews. "Правоохранитель требовал от гражданина 400 тысяч грн неправомерной выгоды за непривлечение к уголовной ответственности за мошенничество, совершенное в крупных размерах, и закрытия уголовного производства. Правоохранителя задержали во время получения взятки", — говорится в сообщении. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Киеве, по оперативного сопровождения Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области. Напомним, на Харьковщине во время получения взятки задержали подполковника полиции.

.