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26 января 2021, 10:45 28

В Киевской области на взятке поймали заместителя начальника отделения полиции

26 января 2021, 10:45 28
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Правоохранитель требовал от гражданина 400 тысяч грн неправомерной выгоды за непривлечение к уголовной ответственности за мошенничество
Правоохранитель требовал от гражданина 400 тысяч грн неправомерной выгоды за непривлечение к уголовной ответственности за мошенничество
Фото: ОГП
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Киевской городской прокуратурой направлено в суд обвинительный акт в отношении заместителя начальника отделения полиции — начальника следственного отделения одного из отделов полиции ГУ Нацполиции в Киевской области по факту получения взятки.

Об этом сегодня, 26 января, сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора, информирует RegioNews.

"Правоохранитель требовал от гражданина 400 тысяч грн неправомерной выгоды за непривлечение к уголовной ответственности за мошенничество, совершенное в крупных размерах, и закрытия уголовного производства. Правоохранителя задержали во время получения взятки", — говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Киеве, по оперативного сопровождения Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области.

Напомним, на Харьковщине во время получения взятки задержали подполковника полиции.

суд Украина взятка криминал полиция
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