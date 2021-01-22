На Харьковщине во время получения взятки задержали подполковника полиции
В Харьковской области Государственное бюро расследований задержало подполковника полиции при получении взятки в размере 40 тысяч гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.
По данным следствия, он требовал у гражданина, который занимался лесозаготовкой, переработкой и продажей древесины, 40 тыс. грн за непрепятствование предпринимательской деятельности и помощь в проблемных вопросах, которые могли возникать у предпринимателя.
9 января 2021 года по требованию правоохранителя, в его служебном кабинете, потерпевший передал первую часть неправомерной выгоды в сумме 20 тысяч гривен", - рассказали в ГБР.
21 января правоохранители задержали подозреваемого после получения им второй части взятки в сумме 20 тысяч гривен.
Теперь решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении, избрания меры пресечения и отстранения от занимаемой должности. Подполковнику грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.
Напомним, в Киеве на взятке 3 тыс. долл. задержали двух чиновников Минюста, государственные исполнители требовали деньги у жительницы столицы.