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22 января 2021, 12:56 21

На Харьковщине во время получения взятки задержали подполковника полиции

22 января 2021, 12:56 21
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Начальник одного из районных управлений полиции "крышевал" вырубку лесов
Фото: dbr.gov.ua
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В Харьковской области Государственное бюро расследований задержало подполковника полиции при получении взятки в размере 40 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, он требовал у гражданина, который занимался лесозаготовкой, переработкой и продажей древесины, 40 тыс. грн за непрепятствование предпринимательской деятельности и помощь в проблемных вопросах, которые могли возникать у предпринимателя.

9 января 2021 года по требованию правоохранителя, в его служебном кабинете, потерпевший передал первую часть неправомерной выгоды в сумме 20 тысяч гривен", - рассказали в ГБР.

21 января правоохранители задержали подозреваемого после получения им второй части взятки в сумме 20 тысяч гривен.

Теперь решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении, избрания меры пресечения и отстранения от занимаемой должности. Подполковнику грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

Напомним, в Киеве на взятке 3 тыс. долл. задержали двух чиновников Минюста, государственные исполнители требовали деньги у жительницы столицы.

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