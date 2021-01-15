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15 января 2021, 12:14 146

В Одессе сообщили о заминировании почти 200 детских садов

15 января 2021, 12:14 146
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Детей выводят из зданий садиков
Фото: trassae95.com
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Сегодня, 15 января, неизвестный сообщил об угрозе взрыва одновременно 185 одесских детских садов. Сообщение о минировании пришло на электронную почту полиции.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области.

Сообщение относительно 185 детских садов, в которых якобы сегодня должны произойти взрывы, поступило на электронный адрес полиции. Его достоверность проверяют", - говорится в сообщении.

Известно, что из 185 "заминированных" детсадов 128 - городские, а остальные - частные.

Кроме того, в сообщении указывалось о возможных взрывах с 15:00 до 24:00. Эта информация уже проверяется правоохранителями.

В детских садах полиция уже ищет взрывчатку, задействованы опергруппы, взрывотехники и кинологи. После проверки зданий и территорий дошкольных учреждений, дети вернутся в свои группы.

Напомним, 13 января в Одессе сообщили о заминировании 26 детских садов.

Одесса детский сад полиция проверки дети
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