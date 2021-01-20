Омбудсмен Денисова сообщила, что процесс обмена пленными на Донбассе заморожен
По ее словам, российская сторона отказывается обсуждать его до выполнения определенных условий
По ее словам, российская сторона отказывается обсуждать его до выполнения определенных условий
На сегодня процесс обмена пленными на Донбассе заморожен. Российская сторона отказывается обсуждать его до выполнения определенных условий.
Как пишет RegioNews, об этом на брифинге заявила омбудсмен Людмила Денисова.
По ее словам, процесс по обмену пленными на сегодня заморожено и ничего не происходит.
"Я недавно, 3 декабря, общалась с так называемым уполномоченным ... так называемой "Донецкой народной республики", мы обсуждали этот вопрос. Нам нужно двигаться в этом направлении...", - отметила Денисова.
Она добавила, что этот вопрос прорабатывается с вице-премьером, министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексеем Резніковим.
Напомним, 16 января боевики сообщили об односторонней передаче Украине пленных.
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