В Киеве автомобиль пошел под лед: водитель хотел "эффектно" покататься по озеру
Водитель пытался вытащить свой автомобиль буксиром
Водитель пытался вытащить свой автомобиль буксиром
В Киеве водитель решил "эффектно" прокатиться по замерзшему озеру, но что-то пошло не так и его машина провалилась под лед.
Как передает RegioNews, об этом сообщил dtp.kiev.ua.
После маневров на авто на льду мужчина попал впросак. Его машина провалилась колесами в воду.
Когда хотел покататься по льду, но что-то пошло не так", - написали в сети и опубликовали видео.
Как видно на кадрах, водитель успел покинуть салон авто. Также видно, что машину привязали тросом к другому транспорту, чтобы вытащить ее из воды.
Ранее сообщалось, что в Киеве из-за снегопада на дорогах произошло более 150 ДТП.
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