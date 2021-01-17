В Киеве автомобиль пошел под лед: водитель хотел "эффектно" покататься по озеру

Водитель пытался вытащить свой автомобиль буксиром

Водитель пытался вытащить свой автомобиль буксиром

Фото: из открытых источников

В Киеве водитель решил "эффектно" прокатиться по замерзшему озеру, но что-то пошло не так и его машина провалилась под лед.

Как передает RegioNews, об этом сообщил dtp.kiev.ua.

После маневров на авто на льду мужчина попал впросак. Его машина провалилась колесами в воду.

Когда хотел покататься по льду, но что-то пошло не так", - написали в сети и опубликовали видео.

Как видно на кадрах, водитель успел покинуть салон авто. Также видно, что машину привязали тросом к другому транспорту, чтобы вытащить ее из воды.

Ранее сообщалось, что в Киеве из-за снегопада на дорогах произошло более 150 ДТП.