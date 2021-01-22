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22 января 2021, 14:47 4

Школы Киева с 25 января возобновят обучение, - Кличко

22 января 2021, 14:47 4
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Кличко напомнил, что столичные детсады продолжают работать в обычном режиме
Кличко напомнил, что столичные детсады продолжают работать в обычном режиме
Фото из открытых источников
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С понедельника, 25 января, учащиеся столичных школ вернутся за парты.

Об этом на брифинге заявил Киевский городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews.

"Все школы Киева готовы к возобновлению учебного процесса. В учреждениях внедрили обновленный санитарный регламент. Город в полном объеме обеспечило все коммунальные учреждения дезинфицирующими средствами, а также разработало четкий механизм действий в случае выявления вспышек заболевания в учебных заведениях", - рассказал он.

В то же время он заверил, что если эпидемиологическая ситуация ухудшится, то будет применена смешанная система обучения - когда на дистанционное обучение отправлять не всех школьников, а отдельные классы, или закрывать на карантин отдельные школы.

Кличко напомнил, что столичные детсады продолжают работать в обычном режиме. На карантине находится одно учреждение дошкольного образования – в Шевченковском районе.

Напомним, ранее в Минобразования объяснили, как будут работать вузы, школы и детсады после локдауна.

Украина карантин школа Кличко Виталий локдаун
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