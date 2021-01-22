Школи Києва з 25 січня поновлять навчання, - Кличко

Кличко нагадав, що столичні дитсадки продовжують працювати у звичайному режимі

Кличко нагадав, що столичні дитсадки продовжують працювати у звичайному режимі

Фото з відкритих джерел

З понеділка, 25 січня, учні столичних шкіл повернуться за парти.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.

"Всі школи Києва готові до відновлення навчального процесу. У закладах впровадили оновлений санітарний регламент. Місто в повному обсязі забезпечило всі комунальні заклади дезінфікуючими засобами, а також розробило чіткий механізм дій у разі виявлення спалахів захворювання в навчальних закладах", - розповів він.

Водночас він запевнив, що якщо епідеміологічна ситуація погіршиться, то буде застосована змішана система навчання - коли на дистанційне навчання відправлятимуть не всіх школярів, а окремі класи, чи закриватимуть на карантин окремі школи.

Кличко нагадав, що столичні дитсадки продовжують працювати у звичайному режимі. На карантині перебуває один заклад дошкільної освіти – у Шевченківському районі.

Нагадаємо, раніше у Міносвіти пояснили, як працюватимуть виші, школи й дитсадки після локдауну.