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10 апреля 2025, 04:05

Курила и пила: бабушку закрыли в супермаркете на ночь, но она не растерялась

10 апреля 2025, 04:05
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Иллюстративное фото
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Пенсионерку случайно закрыли на ночь в магазине. И за это время она успела там "наследить"

Об этом сообщает Bild, передает RegioNews.

В Германии пенсионерку случайно закрыли в супермаркете на всю ночь. Однако бабушка не скучала. 73-летняя женщина пила алкоголь, выкурила пачек сигарет на сто евро, а также набила принесенные с собой чемоданы с товарами на четырехзначную сумму.

Женщина также выполнила естественные потребности прямо в проходе супермаркета. Поэтому магазину пришлось утилизировать часть товаров на полках. Интересно, что она не новая клиентка: пенсионерка уже получала запрет на посещение этого магазина из-за своего поведения.

Следует отметить, что на Украине тоже были необычные случаи в магазинах. К примеру, в 2024 году киевлянка в подземном переходе украла плащ. На суде она заявила, что это сделала, потому что ей было холодно.

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