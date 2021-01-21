В Минздраве сказали, когда вакцина от COVID-19 появится в аптеках

В национальном плане предусмотрено бесплатную вакцинацию всего населения

В национальном плане предусмотрено бесплатную вакцинацию всего населения

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Вакцина от COVID может появиться в украинских аптеках ближе к лету. При этом национальный план предусматривает бесплатную вакцинацию всего населения Украины.

Как пишет RegioNews, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если говорить о появлении вакцины от коронавирусной болезни на коммерческом рынке в достаточном количестве, думаю, что до лета появятся легальные поставки вакцины", - отметил Степанов.

Он также добавил, что в национальном плане предусмотрено бесплатную вакцинацию всего населения. Однако первыми вакцину будут получать медики, люди преклонного возраста и люди из различных групп риска. Остальные планируют вакцинировать только на п'пятом этапе, то есть в конце 2021 - начале 2022 года.

По словам Степанова, если человек захочет вакцинироваться раньше, то сможет купить вакцину на коммерческом рынке.

Ранее сообщалось, что Украина хочет купить еще одну вакцину от коронавируса.