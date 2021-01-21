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21 января 2021, 13:19 2

В Минздраве сказали, когда вакцина от COVID-19 появится в аптеках

21 января 2021, 13:19 2
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В национальном плане предусмотрено бесплатную вакцинацию всего населения
В национальном плане предусмотрено бесплатную вакцинацию всего населения
Фото: из открытых источников
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Вакцина от COVID может появиться в украинских аптеках ближе к лету. При этом национальный план предусматривает бесплатную вакцинацию всего населения Украины.

Как пишет RegioNews, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если говорить о появлении вакцины от коронавирусной болезни на коммерческом рынке в достаточном количестве, думаю, что до лета появятся легальные поставки вакцины", - отметил Степанов.

Он также добавил, что в национальном плане предусмотрено бесплатную вакцинацию всего населения. Однако первыми вакцину будут получать медики, люди преклонного возраста и люди из различных групп риска. Остальные планируют вакцинировать только на п'пятом этапе, то есть в конце 2021 - начале 2022 года.

По словам Степанова, если человек захочет вакцинироваться раньше, то сможет купить вакцину на коммерческом рынке.

Ранее сообщалось, что Украина хочет купить еще одну вакцину от коронавируса.

коронавирус Украина вакцина Минздрав Министерство
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