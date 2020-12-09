В Киеве побили нардепа Юрченко, которого подозревают в коррупции

Это произошло в Голосеевском районе столицы

Это произошло в Голосеевском районе столицы

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В Голосеевском районе Киева 9 декабря двое неустановленных лиц напали на внефракционного народного депутата Александра Юрченко, который ранее входил в состав фракции "Слуга народа" и подозревается в коррупции.

Об этом пишет RegioNews.

Так, по информации издания ОBOZREVATEL, двое неизвестных подошли к парламентарию, начали приставать и оскорблять его, а затем нанесли несколько ударов. После этого они скрылись на автомобиле Volkswagen.

Комментариев самого Юрченко относительно возможного нападения пока не поступало. Однако эту информацию прокомментировал заместитель главы МВД Антон Геращенко. В комментарии "Стране" он заявил, что избили Юрченко не сильно.

Напомним, 5 ноября в Верховной Раде произошли конфликт и драка между подозреваемым в коррупции народным депутатом Александром Юрченко и его бывшим коллегой по фракции, нардепом Гео Леросом.

На следующий день Юрченко написал заявление на Лероса в Офис генпрокурора.