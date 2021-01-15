В Сумской области контрразведка СБУ разоблачила схему поставки непригодных снарядов Вооруженным Силам на 50 млн грн

Контракт с Минобороны заключила киевская коммерческая структура

Контракт с Минобороны заключила киевская коммерческая структура

Фото СБУ

В Сумской области контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и блокировала схему поставок частям Вооруженных Сил Украины снарядов, которые не соответствуют техническим условиям.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

По данным досудебного следствия, киевская коммерческая структура заключила государственный контракт с Министерством обороны Украины на изготовление и поставку артиллерийских снарядов.

Оперативники СБУ задокументировали, что коммерческая структура в рамках государственного оборонного заказа получила более 50 миллионов гривен, при этом изготовленные по госзаказу снаряды оказались не пригодными для использования.

Организованное дельцами производство снарядов, по предварительным выводам, осуществлялось кустарным способом в неприспособленных помещениях. Согласно с проведенными исследованиями, изготовленная таким образом военная продукция не соответствует техническим условиям и не может быть принята на вооружение ВС Украины. В связи с этим указанные снаряды изъяты из возможного использования, - сообщают в СБУ.

Во время санкционированных обысков в офисных помещениях и жилищах фигурантов правоохранители изъяли техническую и финансово-хозяйственную документацию, компьютерную технику и другие доказательства противоправной деятельности.

В рамках ранее начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, продолжается досудебное расследование с целью установления всех лиц, причастных к преступной схеме. Проверяются действия руководства и менеджмента предприятий относительно возможного совершения умышленного вреда обороноспособности государства.

Операция по изобличению злоумышленников проводилось под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры.

Напомним, ранее СБУ сообщала, что на Житомирщине разворовывали средства во время реконструкции нефтепровода. Для реализации коррупционной схемы злоумышленники использовали фиктивные фирмы.