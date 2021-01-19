У поліції вважають, що показання екс-офіцера Білорусі допоможуть знайти замовників вбивства Шеремета

Українське слідство відправило резонансний запис на експертизу

Українське слідство відправило резонансний запис на експертизу

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Як пише RegioNews, про це йдеться в повідомленні на сайті Національної поліції.

Зазначається, що поліція за допомогою Служби зовнішньої розвідки отримала дані, що представляють інтерес у встановленні замовників вбивства Шеремета. Пізніше фрагменти цієї інформації оприлюднив в інтернеті Ігор Макар. На аудіозаписі невідомі обговорюють вбивство журналіста, запис було зроблено у 2012 році.

"Під час допиту свідок надав слідчим інформацію, яка може істотно прискорити процес встановлення замовників і обставин підготовки підриву Павла Шеремета. Зараз поліцейські перевіряють отримані дані. Аудіозапис спрямовано на фоноскопічну експертизу", - йдеться в повідомленні.

Крім того, поліція підготувала клопотання щодо міжнародної правової допомоги для проведення слідчих дій на території держав, пов'язаних з оприлюдненим записом. Відповідні документи передано на погодження Офісу генерального прокурора.

Нагадаємо, 19 січня колишній білоруський спецназівець Ігор Макар, який оприлюднив записи, що свідчать про можливу причетність білоруських спецслужб до вбивства журналіста Шеремета, дав свідчення українським правоохоронцям в Києві.