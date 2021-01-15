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15 января 2021, 16:06 13

В Одессе подожгли машину, на которой ездил старший лейтенант города

15 января 2021, 16:06 13
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Пострадавших среди людей нет
Пострадавших среди людей нет
Фото из открытых источников
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В четверг, 14 января, в Одессе подожгли автомобиль "BMW X5", на котором ездил старший лейтенант полиции города. Однако официальным владельцем машины является мать полицейского.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Страну".

Инцидент произошел около 4 часов утра, на стоянке возле магазина. Неизвестный злоумышленник, вероятно с помощью специальной зажигательной смеси, поджог машину, которая принадлежит матери полицейского. По предварительной информации, был поврежден кузов и моторный отсек, точная сумма материального ущерба не известна. Пострадавших среди людей нет.

Ездил на данном автомобиле, ориентировочная цена которого более 2 миллионов гривен, старший лейтенант полиции 1991 года рождения, который занимает указанную должность с 2016 года и дисциплинарных нареканий по службе не имел. Инцидент он связывает с выполнением служебных обязанностей. На данный момент продолжается поиск злоумышленника, который совершил поджог.

Напомним, на Закарпатье в дом служителя церкви бросили "коктейль Молотова".

Украина криминал Одесса поджог авто
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