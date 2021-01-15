В правительстве окончательно сообщили, продлят ли локдаун после 24 января
В Украине будет действовать после 24 января оранжевая зона
В Украине будет действовать после 24 января оранжевая зона
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что ограничения жесткого карантина перестанут действовать после 24 января.
Как пишет RegioNews, об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью "Украина 24".
"Этот карантин, который продолжается в Украине, завершится 24 числа. С 25 мы перейдем, вероятно, к "оранжевой" зоне, которая действовала до введения вот этих правил", - рассказал Шмыгаль.
Напомним, ранее стало известно, что Минздрав не будет настаивать на продлении карантина после 25 января.
Также сообщалось, что после 24 января карантин не отменят, его продлят до конца февраля.
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