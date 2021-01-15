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Степанов пообещал выдавать "COVID-паспорта" украинцам при вакцинации
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15 января 2021, 09:44

Степанов пообещал выдавать "COVID-паспорта" украинцам при вакцинации

15 января 2021, 09:44
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Министр прогнозирует начало массовой вакцинации уже в феврале
Фото: из открытых источников
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Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что украинцы будут получать паспорта вакцинации так же, как и граждане Европейского союза.

Как передает RegioNews, об этом Степанов сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

Он отметил, что переговоры с производителями вакцин позволят Украине получить вакцину от коронавируса в феврале.

Я думаю, что в феврале, который наступит уже через две недели, мы действительно начнем массовую вакцинацию в нашей стране. И все, что вы говорите про паспорта, про все остальные документы, которые будут получать граждане Европейского союза, их будут получать так же и граждане Украины", - сказал Степанов.

Напомним, ранее стало известно, когда в Украине планируют начать платную вакцинацию от COVID-19.

Также в Кабмине сказали, сколько всего доз COVID-вакцин бесплатно получит Украина.

коронавирус паспорт Украина вакцина Максим Степанов
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