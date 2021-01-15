Степанов пообещал выдавать "COVID-паспорта" украинцам при вакцинации

Как передает RegioNews, об этом Степанов сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

Он отметил, что переговоры с производителями вакцин позволят Украине получить вакцину от коронавируса в феврале.

Я думаю, что в феврале, который наступит уже через две недели, мы действительно начнем массовую вакцинацию в нашей стране. И все, что вы говорите про паспорта, про все остальные документы, которые будут получать граждане Европейского союза, их будут получать так же и граждане Украины", - сказал Степанов.