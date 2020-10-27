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27 октября 2020, 12:59 1

В аэропорту "Борисполь" поймали контрабандиста на ввозе товара на более 1 млн гривен

27 октября 2020, 12:59 1
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Житель столицы пытался наладить канал оптового ввоза мобильных телефонов
Житель столицы пытался наладить канал оптового ввоза мобильных телефонов
Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины предупредила создания трафика нелегальной переправки в Украину через Международный аэропорт "Борисполь" высоколиквидной продукции известного мирового производителя.

Как передает Regionews об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что житель столицы пытался наладить канал оптового ввоза из одной из стран Ближнего Востока мобильных телефонов без обязательного письменного декларирования и уплаты таможенных платежей. Контрабандный товар делец планировал переправлять своему сообщнику в Одессу для продажи через точки розничной торговли.

Во время проверки багажа в аэропорту "Борисполь" правоохранители обнаружили у фигуранта 29 телефонов iPhone 12, которые он пытался скрыть от таможенного контроля. Стоимость изъятого товара составляет более миллиона гривен", - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются мероприятия по привлечению к ответственности виновных лиц.

Напомним, в Киеве правоохранители блокировали деятельность международной группировки, которая занималось контрабандой наркотиков.

СБУ контрабанда аэропорт Борисполь правоохранители
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