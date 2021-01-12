На Волыни остановили грузовик с контрабандным товаром стоимостью почти 5 миллионов

В грузовике нашли 20,5 тонн контрабандного какао

В грузовике нашли 20,5 тонн контрабандного какао

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В Волынской области на пункте пропуска "Ягодын" задержали грузовик с Нидерландов, в середине которой находилось 20,5 тонн какао-порошка стоимостью более 39 000 евро.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

Контрабанду перехватили пограничники Луцкого отряда в пункте пропуска "Ягодин". Во время проверки установлено, что заявленная стоимость груза не соответствует фактической и занижена в несколько раз.

Товар установленным порядком изъят сотрудниками Гостаможслужбы. Его стоимость составляет более 4,7 млн гривен", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что 19 декабря на Одесщине таможенники обнаружили партию кокаина на 12 млн долларов - злоумышленники пытались перевезти 54 кг кокаина в вентиляционных люках контейнера.