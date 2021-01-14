Минздрав не будет настаивать на продолжении карантина после 25 января - Ляшко

В Украине планируют вернуться к формату адаптивного карантина

В Украине планируют вернуться к формату адаптивного карантина

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Об этом в интервью агентству Интерфакс-Украина сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает RegioNews.

Минздрав пока не будет настаивать на продолжении строгого карантина после 25 января", - сказал Ляшко.

По его словам, в министерстве рассчитывают выйти из карантина 25 января и не планируют вводить его в дальнейшем, а перейти на формат адаптивного карантина, который действовал до этого.

Он будет применяться в городах и регионах после фиксации локальных вспышек заболеваемости.

Также главный санитарный врач отметил, что есть определенные переменные, которые нельзя предусмотреть и учесть в прогнозах.

Напомним, 13 января министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что локдаун не будут продолжать. Он также заявил, что локдаун может быть введен повторно, если "будет сверхкритическая ситуация".