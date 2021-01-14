Минздрав не будет настаивать на продолжении карантина после 25 января - Ляшко
Министерство здравоохранения не собирается требовать продолжения строгого локдауна после 25 января.
Об этом в интервью агентству Интерфакс-Украина сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает RegioNews.
Минздрав пока не будет настаивать на продолжении строгого карантина после 25 января", - сказал Ляшко.
По его словам, в министерстве рассчитывают выйти из карантина 25 января и не планируют вводить его в дальнейшем, а перейти на формат адаптивного карантина, который действовал до этого.
Он будет применяться в городах и регионах после фиксации локальных вспышек заболеваемости.
Также главный санитарный врач отметил, что есть определенные переменные, которые нельзя предусмотреть и учесть в прогнозах.
Напомним, 13 января министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что локдаун не будут продолжать. Он также заявил, что локдаун может быть введен повторно, если "будет сверхкритическая ситуация".