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Минздрав не будет настаивать на продолжении карантина после 25 января - Ляшко
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14 января 2021, 15:05 5

Минздрав не будет настаивать на продолжении карантина после 25 января - Ляшко

14 января 2021, 15:05 5
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Фото: из открытых источников
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Министерство здравоохранения не собирается требовать продолжения строгого локдауна после 25 января.

Об этом в интервью агентству Интерфакс-Украина сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает RegioNews.

Минздрав пока не будет настаивать на продолжении строгого карантина после 25 января", - сказал Ляшко.

По его словам, в министерстве рассчитывают выйти из карантина 25 января и не планируют вводить его в дальнейшем, а перейти на формат адаптивного карантина, который действовал до этого.

Он будет применяться в городах и регионах после фиксации локальных вспышек заболеваемости.

Также главный санитарный врач отметил, что есть определенные переменные, которые нельзя предусмотреть и учесть в прогнозах.

Напомним, 13 января министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что локдаун не будут продолжать. Он также заявил, что локдаун может быть введен повторно, если "будет сверхкритическая ситуация".

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