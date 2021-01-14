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14 января 2021, 10:59 7

В Украине занято почти 32% коек для больных COVID-19 - Минздрав

14 января 2021, 10:59 7
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Послаблять карантин во всех областях и в Киеве нельзя
Фото: из открытых источников
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По состоянию на 14 января загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь не превышает 50% ни в одной из областей Украины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Загруженность коек по Украине составляет 31,7%", - сообщили в министерстве.

Кроме того, по данным Минздрава ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19 не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины и в Киеве.

Наихудшая ситуация с готовностью к ослаблению ограничений - в Николаевской, Запорожской и Черкасской областях.

Самый низкий показатель заболеваемости: в Кировоградской области, в Закарпатской области и в Ивано-Франковской области.

Ранее сообщалось, что в Украине за 13 января в больницы попали 2 229 больных с COVID-19.

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