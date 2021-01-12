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12 января 2021, 21:55 6

Стрельба в Полтаве: полиция подозревает покушение на умышленное убийство

12 января 2021, 21:55 6
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Открыто уголовное производство по факту инцидента
Открыто уголовное производство по факту инцидента
Фото из открытых источников
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На Полтавщине полиция устанавливает обстоятельства стрельбы в областном центре.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Полтавщины.

По факту стрельбы сегодня, около 12 часов на ул. Нижнемлынской в Полтаве открыто уголовное производство.

Производство открыли по статье 15, части 2 статьи 115 (Покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцяти лет или пожизненное лишение свободы. Продолжаются следственные действия.

Напомним, сегодня в Полтаве посреди улицы произошла стрельба: есть пострадавший, его госпитализировали.

стрельба Полтава полиция криминальное дело покушение
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