Стрельба в Полтаве: полиция подозревает покушение на умышленное убийство

Открыто уголовное производство по факту инцидента

Открыто уголовное производство по факту инцидента

Фото из открытых источников

На Полтавщине полиция устанавливает обстоятельства стрельбы в областном центре.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Полтавщины.

По факту стрельбы сегодня, около 12 часов на ул. Нижнемлынской в Полтаве открыто уголовное производство.

Производство открыли по статье 15, части 2 статьи 115 (Покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцяти лет или пожизненное лишение свободы. Продолжаются следственные действия.

Напомним, сегодня в Полтаве посреди улицы произошла стрельба: есть пострадавший, его госпитализировали.