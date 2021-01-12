В полиции рассказали, как проходят "янтарные рейды" в Ровенской области и что уже изъяли

Правоохранители планируют проводить такие отработки на постоянной основе

Правоохранители планируют проводить такие отработки на постоянной основе

Фото: Нацполиция

Во вторник, 12 января в северных районах Ровенской области началась масштабная отработка территории по противодействию незаконной добыче янтаря-сырца. За пол дня правоохранители изъяли два десятка кустарных мотопомп, оборудование и камни.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Ровенской области, передает RegioNews.

Во время проведения операции правоохранители проверили восемь урочищ и провели ряд обысков. В участки доставили 25 задержанных злоумышленников.

Во время отработок обнаружили и изъяли 20 мотопомп кустарного производства, около четырех килограммов янтаря, один из камней - весом 1 килограмм 690 граммов, 41 шланг, 40 тычок и оборудование для незаконной добычи", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что мотопомпы и оборудование использовали в незаконной добыче янтаря.

Напомним, на Ровенщине полиция будет проводить "янтарные" рейды. К рейдам будут привлекать полицейский спецназ, Нацгвардию и специальную технику.