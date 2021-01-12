На Донбассе несмотря на обстрелы боевиков отремонтировали водопровод "Горловка-Торецк"

Ремонтную бригаду возле водопровода боевики обстреляли в прошлую пятницу, 8 января

Ремонтную бригаду возле водопровода боевики обстреляли в прошлую пятницу, 8 января

Фото: Facebook

В Донецкой области украинская сторона завершила ремонт водопровода "Горловка-Торецк", который ранее обстреливали боевики и препятствовали проведению ремонтных работ несмотря на предоставление гарантий безопасности коммунальщикам.

Об этом сообщило командование ООС в Facebook, передает RegioNews.

Таким образом, было восстановлено обеспечение питьевой водой жителей Торецка, Железного, Северного, Южного и Щербиновки.

Ремонтники в течении недели смогли ликвидировать 6 порывов на трех участках водопровода в достаточно опасных условиях.

Финальным этапом стало проведение и завершение сварочных работ водопровода в окрестностях поселка городского типа Южное благодаря обеспечению гарантий соблюдения режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

В штабе ООС отметили, что ремонтные работы осложнялись угрозой обстрелов со стороны оккупантов, наличием взрывоопасных устройств и сложными погодными условиями.

Напомним, 8 января в районе села Южное Донецкой области, представители незаконных вооруженных формирований обстреляли из стрелкового оружия и гранатометов бригаду, которая выполняла ремонтные работы трубопровода "Горловка-Торецк".